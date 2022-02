Stiri pe aceeasi tema

- Trei aeronave Eurofighter Typhoon ale Fortelor Aeriene Germane au aterizat, joi, la Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu, informeaza un comunicat al Ministerului Apararii Nationale (MApN). Detasamentul german, format din aproximativ 60 de militari (piloti si personal tehnic) si aeronave Eurofighter…

- Preafericitul Parinte Patriarh Daniel l-a primit in ziua de miercuri, 24 noiembrie 2021, la Resedinta Patriarhala, in vizita de prezentare, pe Excelenta Sa Domnul Dr. Peer Gebauer, ambasadorul Republicii Federale Germania in Romania. Domnul ambasador a mulțumit pentru onoarea de a fi primit…

