Germania, a doua țară UE unde certificatul verde e obligatoriu la locul de muncă Italia a fost prima tara din Uniunea Europeana care a introdus obligativitatea prezentarii certificatului verde la serviciu, pe 15 octombrie. De maine, in Germania e in vigoare aceeasi masura, iar persoanele nevaccinate si cele netrecute prin boala vor trebui sa prezinte un test COVID negativ efectuat cu cel mult 24 de ore inainte pentru a putea merge la job, cu trenul si avionul, precum si cu metroul si autobuzele urbane. Autoritatile locale au luat masuri pentru implementarea acestor decizii, dar recunosc ca verificarea extinsa a certificatelor in transportul public va fi dificila. Pe langa… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

