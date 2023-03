Germania a convins Comisia Europeană. Nu se vor vinde doar mașini electrice după 2035 Deși decidenții de la Bruxelles deja pusesera cruce motoarelor clasice, Germania s-a opus. Dupa 2035 se vor comercializa și motoare cu ardere interna, dar numai cele care merg cu combustibili ecologici. Guvernul german a ajuns la un acord cu Comisia Europeana in disputa cu privire la interzicerea vanzarii de noi autoturisme echipate cu motoare cu ardere interna, au anuntat sambata oficiali din ambele parti, transmite DPA. Disputa dintre oficialii de la Berlin si cei de la Bruxelles avea drept miza posibilitatea constructorilor auto de a produce autoturisme care sa utilizeze asa-numitii combustibili… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- ”Am ajuns la un acord cu Germania privind folosirea viitoare a carburantilor de sinteza la automobile”, anunta intr-un mesaj postat pe Twitter comisarul european insarcinat cu Mediul Frans Timmermans. ”Vehiculele echipate cu un motor cu combustie vor putea fi inmatriculate dupa 2035, daca folosesc exclusiv…

- Comisia Europeana a elaborat un plan pentru a permite vanzarile de masini noi cu motoare cu ardere interna dupa 2035, daca acestea functioneaza numai cu e-carburanti neutri din punct de vedere climatic, incercand sa rezolve o disputa cu Germania cu privire la eliminarea treptata a masinilor cu motoare…

