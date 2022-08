Cantitate de gaze stocata de Germania a ajuns la 23,3 miliarde de metri cubi (bcm), fiind putin mai mult de o cincime din cele 100 de miliarde de metri cubi de gaze utilizate in 2021. Unitatea de depozitare Rehden, care detine 4 bcm, era vineri plina in proportie de 54%, arata datele GIE. Germania se afla in faza a doua a unui plan de urgenta in trei etape, formulat dupa o reducere a fluxurilor de gaze din Rusia, principalul sau furnizor. Acest lucru provoaca probleme serioase pentru industria germana, de unde provine un sfert din cererea de gaze a tarii. Rusia a redus drastic livrarile de gaze…