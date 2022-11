German reținut la Vama Oancea pentru un permis auto eliberat de Imperiul German! Polițiștii de frontiera de la Vama Oancea s-au confruntat cu o situație neobișnuita, pentru ca in premiera un cetațean german care voia sa intre din Republica Moldova in Romania avea asupra sa un permis de conducere fals, eliberat de un stat inexistent pe harta lumii: „Imperiul German”! Prin verficarea bazei de date politistii de frontiera au constatat ca cetațeanul era dat in urmarire generala dupa ce autoritațile din Germania au emis pe numele sau un mandat de arestare pentru falsificarea de documente oficiale, dar nu se așteptau ca acesta sa aiba asupra sa un document in care fusese falsificat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

