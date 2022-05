Stiri pe aceeasi tema

- Compania petroliera rusa de stat Rosneft a declarat vineri ca fostul cancelar german Gerhard Schroder și omul de afaceri german Matthias Warnig au informat-o ca nu mai pot continua sa faca parte din consiliul de administrație, transmite Reuters. „Suntem ințelegatori fața de deciziile lor și le mulțumim…

- Fostul cancelar german Gerhard Schroder este foarte aproape de a fi sanctionat pentru refuzul de a condamna explicit invazia rusa in Ucraina, coalitia de guvernare – condusa de Partidul Social Democrat , din care a facut parte si pe l-a condus o vreme – pregatindu-se sa-i taie unele din drepturile speciale…

- UPDATE Ungaria primește gaz rusesc, conform contractului cu Gazprom, prin Bulgaria și Serbia, iar Gazprom a informat Ungaria ca transporturile de tranzit prin Bulgaria sunt tratate separat, a anunțat miercuri ministrul de externe ungar, „Vreau sa asigur pe toata lumea ca stoparea livrarilor de gaze…

- Furnizorul rus de gaze Gazprom, deținut de stat, va opri de miercuri livrarile care trec prin Bulgaria catre Europa incepand de miercuri, 27 aprilie, a anunțat Bloomberg, citand Ministerul bulgar al Energiei. Informația privind intreruperea livrarilor de gaze prin Bulgaria vine dupa ce Gazprom a notificat…

- Compania germana de transport aerian Lufthansa este nevoita sa reduca oferta de mancare servita la bord pentru unele rute pe distante scurte si medii cu plecare din Frankfurt, in conditiile in care contractorul de catering Gate Gourmet se lupta cu lipsa de personal, relateaza Reuters. „Asta inseamna…

- Fostul cancelar al Germaniei, Gerhard Schroder, se intalnește, joi, la Moscova, cu președintele rus, Vladimir Putin,pentru a discuta cu acesta despre oprirea invaziei din Ucraina, relateaza sursele Politico, potrivit The Guardian. Vizita lui Schroder la Moscova dupa ce, la Istanbul, au avut loc discuții…

- Companiile multinaționale prezente in Rusia se confrunta cu o grava problema cu privire la ce sa faca cu investitiile lor rusesti, in timp ce Moscova le-a prezentat optiunile: sa ramana in tara, sa o paraseasca integral sau sa-si predea participatiile managerilor locali pana cand vor intoarcere. Prim-viceprim-ministrul…

- „Web Page Blocked" este mesajul de pe site-ul lukoil.ro. Nici pagina rafinariei Petrotel Lukoil nu mai poate fi accesata, relateaza Agerpres.Cine vrea sa acceseze site-ul companiei-mama din Rusia, lukoil.com, primeste mesajul "502 Error Bad Gateway".In schimb, paginile de Facebook ale companiei sunt…