Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate ca Georgiana Lobonț se afla in vacanța in Maldive și spune in postari ca traiește cele mai frumoase zile, in presa romaneasca apar tot mai multe zvonuri legate de faptul ca aceasta s-ar pregati de divorț de soțul ei, Rareș Ciciovan.

- Georgiana Lobonț a postat cateva imagini din vacanța din Maldive, iar fanii au observat imediat ca artista ar avea urme de vanatai pe maini și picioare. Cei care o urmaresc au luat cu asalt secțiunea de comentarii și au vazut ca vedeta are urme suspecte pe corp. Iata imaginile postate de soția lui Rareș…

- Una spun, alta fac? De necrezut unde au fost surprinși Georgiana Lobonț și soțul ei, Rareș Ciciovan, in plin divorț. Imaginile vorbesc de la sine și nu se potrivesc deloc cu situația in care au ajuns cei doi, dupa aproape șapte ani de casnicie. Detaliul observat de fani, nimeni nu mai știe ce sa creada…

- Solista de muzica populara Georgiana Lobonț și soțul ei, Rareș Ciciovan, care ii este și impresar, se despart dupa o casnicie de șapte ani. Cu toate ca parea doar o strașnica cearta de tineri casatoriți, iata ca lucrurile sunt de fapt cat de poate de serioase. Sa fie vorba despre bani, gelozie? Care…

- Vestea ca Georgiana Lobonț și soțul ei, Rareș Ciciovan, divorțeaza a luat prin surprindere pe toata lumea. Deși pareau a avea mariajul perfect, iata ca lucrurile nu au stat chiar așa. Apropiații cuplului au ținut totul ascuns, deși se așteptau ca aceștia sa se separe, mai devreme sau mai taziu. Ce s-a…

- Georgiana Lobonț și actualul ei soț, Rareș Ciciovan, au acceptat sa fie nașii cuplului Armin Nicoara și Claudia Puican. Cei doi soliști și-au unit destinele in vara lui 2022. Cele doua cupluri se ințelegeau bine și chiar iși permiteau anumite glumițe, unele chiar și cu tenta amoroasa. Ce propuneri indecente…

- Lionel Messi, caștigatorul Cupei Mondiale, ar fi ajuns la un acord cu Paris St Germain pentru a ramane la club cel puțin pana in sezonul 2023-24, a anunțat miercuri cotidianul francez Le Parisien.

- Messi a reușit sa aduca din nou trofeul mondial in Argentina dupa ce Maradona triumfa ultima oara in 1986. Daca inaintea acestui meci el anunța ca este pentru ultima oara cand joaca la un Mondial, la finalul partidei cu Franța Messi a venit cu o noua veste.