Stiri pe aceeasi tema

- FCU Craiova a retrogradat in Liga 2 dupa trei ani. Trupa lui Eugen Trica (47 de ani) a pierdut meciul de pe teren propriu cu Hermannstadt, scor 1-3, in ultima etapa din play-out și a terminat ultima in Superliga. Clubul a anunțat luni primul jucator care a plecat de la echipa. FCU Craiova a anunțat…

- Mihai Stoica (59 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, le-a dat o veste buna suporterilor campioanei Romaniei. Trupa lui Elias Charalambous (43 de ani) va beneficia de un avantaj important in curand. Oficialul roș-albaștrilor a anunțat faptul ca Mihai Pintilii, in prezent delegat…

- CS Mioveni a fost infranta de Gloria Buzau, scor 1-0, in etapa 7 din play-off-ul Ligii 2. Astfel, gazdele au obținut o opțiune serioasa pentru promovarea directa in Superliga. Trupa lui Prepelița este pe 4, cu 45 de puncte, in urma acestui succes. Citește și: Scrima: Malina Calugareanu s-a calificat…

- FCSB e in sarbatoare. Roș-albaștrii au caștigat titlul dupa un sezon pe care l-au dominat fara probleme. Acum, focusul este pe cupele europene, iar noua campioana iși cunoaște deja primul adversar din cantonamentul de vara. Trupa lui Elias Charalambous a invins-o pe Farul, scor 2-1, in etapa #7 din…

- Ionel Danciulescu (47 de ani), fostul mare atacant al lui Dinamo, in prezent antrenor la echipa Clubului Sportiv din Ștefan cel Mare, a analizat prestația „cainilor” din meciul terminat la egalitate cu Voluntari, scor 1-1, in etapa #7 a play-out-ului Superligii. Trupa lui Zeljko Kopic a ratat o mare…

- Un jucator de la Hermannstadt a fost oprit pe 4 aprilie de un echipaj al poliției pe autostrada. A ieșit pozitiv la DrugTest, insa luni clubul a anunțat faptul ca rezultatul a fost eronat, iar jucatorul nu a consumat astfel de substanțe interzise. ...

- Nervii au cedat la finalul meciului dintre Petrolul și FCU Craiova 1-0, cand Juan Bauza, care nu a avut un meci reușit, s-a rastit catre fanii olteni. Trupa lui Adrian Mititelu se afla intr-o situația complicata in Superliga. Dupa 0-1 cu Petrolul, oltenii sunt pe 7 in play-out, loc de baraj, iar fanii…

- Dinamo a urcat pe locul 14 in Superliga, de baraj, pentru prima data dupa 23 de etape. Trupa lui Zeljko Kopic (46 de ani) are 4 victorii, un rezultat de egalitate și doar un eșec in ultimele 6 meciuri, iar o parte dintre „caini” au fost rasplatiți printr-o convocare la echipele naționale. ...