Ucrainenii saluta decizia SUA de a le permite sa foloseasca anumite arme occidentale impotriva unor tinte inamice pe teritoriul Rusiei, dar spera ca vor fi ridicate mai multe restrictii in acest sens pentru a evita un numar si mai mare de victime si de oportunitati pierdute in incercarea de a opri agresiunea Moscovei, informeaza sambata […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 779. Kievul saluta permisiunea de a ataca tinte pe teritoriul Rusiei, dar regreta ca unele restrictii sunt inca in vigoare