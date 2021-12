Georgia: Mihail Saakașvili suferă de probleme neurologice grave din cauza torturii aplicate în închisoare - raport medical Fostul președinte georgian Mihail Saakașvili, aflat în închisoare, sufera de probleme neurologice grave ca urmare a torturii și a relelor tratamente aplicate în detenție, a declarat sâmbata un consiliu independent de medici, recomandând un tratament adecvat, transmite AFP.



Arestat la 1 octombrie, dupa ce s-a întors dupa opt ani de exil în Ucraina, Saakașvili a facut greva foamei timp de 50 de zile pentru a protesta împotriva încarcerarii sale pentru o condamnare pentru abuz de putere pe care o denunța ca fiind politica.



Reformatorul…

