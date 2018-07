“Bestia asta mica nu face niciun fel zgomot, vine așa tiptil-tiptil și nu se aud decat cauciucurile pe proba in sus” (George Vintila) In weekend-ul 21-22 iulie 2018 a avut loc la Sinaia cea de-a 5-a etapa a Campionatui National de Viteza in Coasta, “Trofeul Sinaia, Editia X”, singura etapa cu traseu integral urban din acesta competiție. Una dintre atracțiile pricipale ale acestei ediții a fost, așa cum era și de așteptat, mașina electrica a echipei Kaufland E-Rally Team, care a starnit curiozitatea atat presei și pasionaților de mașini de viteza, dar și unor persoane publice precum George Vintila,…