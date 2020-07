Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii Universitații Craiova le-au dat suporterilor o veste foarte proasta. Dupa cazurile de Covid-19 de la Dinamo și CFR Cluj, se pare ca este randul Științei sa aiba emoții. „Din pacate, in urma testului COVID-19 efectuat astazi, un membru al staff-ului tehnic a fost depistat pozitiv. Un alt membru…

- LPF a publicat programul etapei a 9-a din play-off-ul Ligii 1, dar si al etapei a 11-a din play-out. De mentionat ca meciurile echipei Dinamo vor fi programate dupa ce apar ultimele rezultate ale testelor de COVID-19. Duelul dintre Astra si Universitatea Craiova a fost programat sambata, pe 25 iulie,…

- Carmen Negoița, fosta soție a lui Ionuț Negoița, patronul lui Dinamo, face senzație pe Instragram. Aceasta a fost zilele trecute litoralul romanesc și-a facut spectacol: a pozat provocator, iar imaginile urcate pe rețelele de socializare au primit mii de like-uri și comentarii de la fani. Acum, Carmen…

- Programul partidelor care vor avea loc in etapele 4-5 din play-off si 5-6 din play-out, anuntat luni de LPF:Etapele a 4-a play-off si a 5-a play-out Vineri, 19 iunie Ora 20.00 Universitatea Craiova – Astra GiurgiuDuminica, 20 iunieOra 17.00 FC Voluntari – Politehnica…

- Etapele a 4-a play-off si a 5-a play-out Vineri, 19 iunie Ora 20.00 Universitatea Craiova – Astra Giurgiu Duminica, 20 iunie Ora 17.00 FC Voluntari – Politehnica Iasi Ora 20.00 FCSB – Gaz Metan Medias Luni, 21 iunie Ora 17.00 Academica Clinceni – Chindia Targoviste Ora 20.00 FC Viitorul – FC Hermannstadt…

- Oficialii Universitații Craiova intenționeaza sa-și asigure din timp un atac redutabil pentru noul sezon, in care titlul devine un obiectiv obligatoriu. Mai marii gruparii din Banie nu au stat degeaba in aceasta perioada de pandemie, in care fotbalul a fost pus la „naftalina“. Au testat piața continuu,…

