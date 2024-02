Fotbalista Tabita Croitoru: Am ales Farul Constanta pentru performanta pe care o promite“ (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Fundașul stanga Cristi Ganea (31 de ani), care s-a desparțit recent de FCSB, s-a declarat extrem de bucuros de intoarcerea la Farul Constanța. Cristi Ganea devenea jucatorul celor de la FCSB pe 6 septembrie. Acesta a evoluat doar in 8 partide pentru roș-albaștri, iar prestațiile sale nu au fost pe placul…

- Echipa feminina de fotbal Farul Constanta a anuntat astazi, 22 ianuarie 2024, transferul jucatoarei galatence Tabita Croitoru 19 ani . Aceasta evolueaza pe postul de atacant si este componenta a Nationalei Under 19 a Romaniei.In cariera, a mai evoluat pentru Universitatea Galati, Navobi Iasi si Liceenii…

- CSU Craiova a fost invinsa pe teren propriu de Farul Constanța, scor 1-2, iar trupa lui Ivaylo Petev „tremura” pentru calificarea in play-off. Mai mult decat atat, l-a pierdut momentan pe Andrei Ivan (27 de ani), care a ieșit accidentat in minutul 65. Jucatorul nu a mai putut continua partida, iar oltenii…

- Nativii zodiei Scorpion vor avea un an plin de evenimente, cu multe responsabilitați și obligații, cu schimbari pe care trebuie sa le accepte treptat. Dar astrele vor aduce și multe șanse in calea Scorpionilor care vor avea un an mai bogat și spornic, arata horoscopul pentru zodia Scorpion in 2024.Scorpionii…

- Vedeta echipei Dallas Mavericks, Luka Doncic, a ajuns la 10.000 de puncte reusite in cariera, in timpul primului sfert al meciului de luni cu Phoenix Suns. Doncic a ajuns la 10.000 de puncte in 358 de meciuri, egalandu-l pe Bob McAdoo, membru al Hall of Fame, pentru a saptea cea mai rapida performanta…

- A venit și ziua, 10 decembrie 2023, poate a celui mai important meci al Petrolului din lupta pentru menținerea in zona de play-off a ierarhiei SuperLigii de fotbal, cel de la Farul Constanța, gazda pe cocheta arena situata la circa 7 kilometri de Marea Neagra. Vremea nu ține insa. deloc, cu fotbalul,…

- Antrenorul formației Farul Constanța, Gica Hagi, nu a fost prea afectat dupa infrangerea suferita marți seara, in Banie, 0-4 cu Universitatea Craiova. „Regele“ a punctat ca a dorit sa vada potențialul mai multor jucatori crescuți la academia sa. Asta și pentru ca dobrogenii nu aveau șanse de a accede…

- Fundașul stanga Marcelo (35 de ani) a caștigat Copa Libertadores, dupa ce Fluminense a invins-o pe Boca Juniors, scor 2-1. Brazilianul a spus ca acesta este cel mai important trofeu din cariera sa. Fluminense s-a impus in prelungirile meciului, dupa ce John Kennedy l-a invins pe portarul Sergio Romero…