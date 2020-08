George Soros, o putere mondială? El ar fi unul din liderii „puterii mondiale din culise”, se tot spune despre George Soros. Finanteaza o retea la nivel global alcatuita din oameni care se ajuta intre ei. Acestia spun despre ei ca ar fi jurnalisti, activisti ai societatii civile sau militanti pentru drepturi civice, dar de fapt sunt agentii lui Soros. Intre marionetele sale se numara si politicieni importanti si influenti. Scopul sau este sa priveze popoare intregi de identitatea lor culturala si nationala, sa inrobeasca tari intregi pe care sa le sileasca sa plateasca dobanzi perpetue. Prin speculatiile sale a nenorocit deja… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

