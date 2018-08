Seful Serviciului Prevenire al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), colonelul George Sorescu, a declarat joi, la Targu Mures, la conferinta de presa din deschiderea Congresului Federatiei Europene a Maestrilor Cosari ESCHFOE, ca, in ultimii 5 ani, 1.000 de oameni au murit in incendii, 10% dintre evenimente avand loc din cauza cosurilor de fum neconforme.



