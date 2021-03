Stiri pe aceeasi tema

- Copresedintele AUR George Simion a declarat, miercuri, ca liderul liberal Ludovic Orban ‘este ultimul care ar trebui sa vorbeasca despre excentricitati in Parlament, pentru ca el bea in Parlament’. ‘Domnul Orban a spus ca suntem excentrici si mancam in Parlament. Domnul Orban este ultimul care sa vorbeasca…

- Biroul Politic Judetean al PNL Iasi a decis, cu unanimitate de voturi, sa sustina la viitorul congres al Partidului National Liberal candidatura lui Ludovic Orban pentru un nou mandat functia de președinte al partidului. “Impreuna cu membrii si colegii mei din PNL Iasi voi sustine candidatura lui…

- Dan Barna n-a vrut sa intre in cadrul pozei pe care și-au facut-o liderii PNL in Parlament, ba chiar se uita urat la Ludovic Orban și Florin Cițu, ultimul, cel mai familiarizat cu selfie-urile. Poza a fost facuta de penelistul Dan Vilceanu, pe 22 februarie, atunci cand Florin Cițu a fost audiat in plen…

- Premierul Florin Cițu s-a suparat, marți, la Parlament, spunand ca exista un „singur premier” care va face evaluarea execuției bugetare și care va lua o decizie in acest sens. Premierul a fost intrebat cand va fi adoptat bugetul, el raspunzand ca deocamdata este in curs de avizare, apoi proiectul va…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan le-a transmis, luni, la emisiunea “Esențial” de la Antena 3, realizata de Ana Maria-Roman, lui Ludovic Orban și lui Florin Cițu ca, in cazul in care guvernarea nu ia masurile corecte, atunci la Congres liberalii nu vor mai avea pe ce sa se bata pentru ca partidul…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a clasat dosarul in care fostul primar PNL al Sectorului 1, Andrei Chiliman, era acuzat ca ar fi primit comisioane in schimbul unor contracte privind reabilitarea termica a blocurilor, potrivit unui raspuns al DNA la solicitarea G4Media.ro. ”La data de 16 decembrie…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca alegerile interne pentru șefia partidului ar putea avea loc mai repede, poate chiar peste cateva luni, explicand ca totul depinde de situatia epidemiologica, deoarece liderii partidului nu vor sa voteze online, ci vor sa fie prezenți la intalnirile programate.…

- Pana majora de curent electric in nord-vestul țarii. Mai multe județe au fost afectate de o avarie in alimentarea cu energie electrica, ceea ce a generat blocarea unor platforme industriale, dar și avarii la echipamentele electro-casnice. Transelectrica susține ca anomalia a fost cauzata de o defecțiune…