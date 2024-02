George Simion susține suveranismul trebuie să fie la putere şi în România Ziua a treia de la Conservative Political Action Conference – CPAC a fost marcata de discursul sustinut de fostul presedinte al SUA Donald Trump. Cu acest prilej, presedintele AUR George Simion a subliniat ca suveranismul trebuie sa fie la putere si in Romania, iar formatiunea este singura care pune Romania pe primul loc. „Nu mai avem stanga si dreapta in momentul acesta pe scena politica. Avem suveranisti, patrioti, si globalisti satanisti. Suntem singurul partid parlamentar prezent la aceasta conferinta internationala. Vidanjorii din presa se intrebau cum am intrat, cat am platit. Nu am platit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

