- Presedintele PNL și al Senatului, Nicolae Ciuca, a declarat marti, 16 aprilie, ca in coalitia PSD-PNL s-a decis ca doctorul Catalin Cirstoiu sa fie candidatul comun pentru Primaria Capitalei, iar lunea viitoare, pe 22 aprilie, iși va depune candidatura la Biroul Electoral Municipal.„In acest moment,…

- Cristian Popescu-Piedone conduce in intențiile de vot pentru Primaria Capitalei cu 38%, urmat de Nicușor Dan cu 27%, iar Catalin Cirstoiu are 23%, susțin datele unui nou sondaj, realizat de CURS și publicat marți, 16 aprilie.Rezultatele sondajului, care a fost realizat in perioada 2-9 aprilie, arata…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS a realizat in perioada 26 martie - 2 aprilie, un sondaj la nivelul Capitalei. Potrivit datelor prezente de Antena 3 CNN, Cristian Popescu Piedone conduce detașat in preferințele electoratului. In privința votului politic, Alianța PSD-PNL are aproape 50%…

- Candidatul PSD-PNL pentru Primaria Generala a Capitalei, Catalin Cirstoiu, le-a cumparat, de la un targ din curtea Ministerului Agriculturii, cate o sticla de tarie contracandidatilor sai Nicusor Dan si Cristian Popescu Piedone. „Iau atacurile aparute zilnic impotriva mea drept dovada ca le este teama…

- Catalin Cirstoiu i-a raspuns luni lui Nicușor Dan, care a afirmat ca medicul, candidat comun al Coaliției la Primaria Capitalei, este controlat de PSD și ca nu iși va putea face propria campanie. Ce spune Catalin Cirstoiu despre principalii sai oponenți Managerul Spitalului Universitar de Urgența din…

- Cristian Popescu Piedone ar caștiga alegerile pentru Primaria Capitalei, iar Nicușor Dan se va pe 2, la foarte mare distanța. Candidatul PSD-PNL ar obține puțin voturi. Potrivit unui sondaj de opinie comandat de Digi24 și realizat de Avangarde , in cazul in care alegerile pentru Primaria Capitalei ar…

- Astfel, daca duminica viitoare ar avea loc alegerile locale, Alianța PSD-PNL ar obține 57% din voturi, la mare distanța fața de Alianța formata din USR, PMP și Forța Dreptei, care ar lua doar 22% din totalul celor care au exprimat o intenție de vot.Pe de alta parte, la funcția de Primar General, rezultatele…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a comandat un sondaj realizat de catre cei de la Verifield, pentru a vedea cum sta in cursa pentru al doilea mandat de primar general. Surpriza mare este ca in acest sondaj, favoritul pentru Primaria Capitalei este Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5. Conform…