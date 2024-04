Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Drula a comentat la Jurnalul de Seara cu Cosmin Prelipceanu situația candidaților pentru primaria Capitalei, dupa clasamentul in care s-au poziționat aceștia intr-un sondaj AtlasIntel, realizat in exclusivitate pentru Digi24. Președintele USR a spus despre Cristian Popescu Piedone ca e un personaj…

- Cotat cu prima șansa la funcția de primar general al Capitalei in ultimele sondaje, Cristian Popescu Piedone spune ca daca va caștiga alegerile din 9 iunie va schimba modul in care se face administrație la Primaria Generala. Edilul Sectorului 5 declara ca in cazul in care nu va primi bani ca primar…

- Catalin Drula a vorbit vineri seara, in exclusivitate la emisiunea LIVE cu Rotaru și Kiss de la Digi24, despre alegerile locale de anul acesta și despre principalii candidați. Președintele USR spune ca in ceea ce il privește crede cu tarie in victoria lui Nicusor Dan in cursa pentru fotoliul de primar…

- Un sondaj realizat la comanda primarului Nicușor Dan arata o cursa stransa intre Cristian Popescu Piedone, PPUSL, cu un scor de 40,4%, și edilul Capitalei, Alianța Dreapta Unita), cu 39,3%. Dar primarul Capitalei compenseaza in privința direcției in care se indreapta orașul, convingerea pentru 48,2%…

- Nicușor Dan și Gabriela Firea sunt umar la umar in intențiile de vot ale bucureștenilor, potrivit unui sondaj CURS realizat in perioada 9-23 februarie.In topul intențiilor de vot pentru partide, PSD este pe primul loc, urmat de Alianța Dreapta Unita.Actualul primar general al Capitalei, Nicusor Dan…

- Nicușor Dan, actualul primar general al Capitalei, candidat independent sustinut de USR-PMP-Forta Dreptei, este preferat de 36% dintre locuitorii Bucureștiului, in timp ce Gabriela Firea, care in acest moment este candidata PSD, este preferata de 33%, arata rezultatele sondajului CURS publicat duminica,…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, s-a aratat convins ca voturile bucurestenilor acordate lui Traian Basescu la alegerile pentru Primaria Capitalei vor merge in acest an la actualul edil Nicusor Dan. „Vreau sa stiti domnule primar general ca toate voturile lui Traian Basescu, in 2024, in Bucuresti, vor…