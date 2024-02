Stiri pe aceeasi tema

- Radio Romania a castigat proiectul editorial „YOU+EU 2024 and Beyond", cofinantat de Parlamentul European. Proiectul are drept scop informarea cetatenilor despre viitoarele alegeri europene, din iunie 2024, dar si despre istoria Uniunii Europene, rolul si atributiile Parlamentului European, relatiile…

- ”Ma gandesc foarte bine sa tin un echilibru macroeconomic in Romania, mi-am asumat acest lucru ca si prim-ministru. Daca vrem sa distrugem tot ce a construit domnul Lazar ( fermierul pe care l-a vizitat, nr) atunci hotaram cu totii ca nu mai platim niciun impozit, dam numai subventii si am terminat.…

- Copresedintii REPER, Dragos Pislaru si Ramona Strugariu, anunta joi incheierea negocierilor in Parlamentul European de la Strasbourg a primului Pachet legislativ pentru combaterea spalarii banilor si prevenirii finantarii terorismului. In ceea ce priveste infiintarea Agentiei europene pentru combaterea…

- Zeci de mii de transportatori din Romania au pierderi financiare uriase si sunt umiliti pentru ca trebuie sa piarda ore si zile la punctele de trecere a frontierei, a declarat marti dimineata, in plenul Parlamentului European, eurodeputatul PSD Dan Nica.Interventia sa a avut loc in contextul prezentarii…

- Victor Ponta se 'desparte' de Marcel Ciolacu: anunțul a fost facutChiar daca Victor Ponta și Marcel Ciolacu se ințeleg bine, Ponta fiind și consilierul premierului, la alegerile europarlamentare Pro Romania și PSD merg separat in batalie! Biroul Executiv National al Pro Romania a decis ca formatiunea…

- Nicu Ștefanuța, vicepreședintele Grupului Verzilor din Parlamentul European, a avut o reacție prompta astazi, dupa ce a fost publicat comunicatul de presa FORT (Federatia Operatorilor Romani de Transport), care anunța ca din 8 ianuarie, in 19 județe din Romania, elevii nu vor mai beneficia de transport…

- Un fost europarlamentar PSD vrea ca, de anul viitor, sa revina in fotoliile de la Bruxelles și Strasbourg, fapt pentru care a inceput lobby-ul la unii lideri ai social-democraților. Fostul europarlamentar PSD din mandatul 2014-1019, Claudia Țapardel, vrea sa revina anul viitor in Parlamentul European…

- „Ministerul Agriculturii are o veste buna pentru fermierii romani: o propunere nerealista de reducere a cantitatii de pesticide din agricultura a fost respinsa in Parlamentul European si doresc sa multumesc parlamentarilor europeni romani care au votat impotriva acestui demers.Era normal sa fie respinsa;…