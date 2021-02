George Simion și AUR, protest împotriva vânzării Portului Constanța A fost din nou protest impotriva deciziei guvernului de a permite scoaterea la vanzare a unor actiuni de la companiile in care statul roman este inca majoritar. Portul Constanta este si el vizat de aceasta initiativa guvernamentala iar astazi peste 200 de oameni, simpatizati ai aliantei pentru unitatea romanilor au protestat importriva hotararii. La protest au fost prezenti pe langa parlamentarii constanteni AUR si cei doi copresedinti de la nivel national Claudiu Tarziu si George Simion. AUR, un nou protest la Constanta La inceputul lunii februarie, premierul Florin Cițu a anunțat ca a fost aprobat… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, miercuri, la Palatul Cotroceni, doua sedinte de lucru cu premierul Florin Citu si mai multi membri ai Guvernului. La ora 17.00, șeful statului va face declarații, in direct pe TVR 1.

- Deși bugetul ar fi trebuit finalizat in aceasta saptamana, pentru a fi trimis in Parlament, surse politice susțin pentru Digi24.ro ca „cel mai devreme” bugetul va fi finalizat saptamana viitoare. Problema principala pentru care discuțiile merg greu este lipsa banilor. Guvernul se vede obligat sa se…

- „In acest moment, ne uitam la modificarea a doua legi care au creat probleme (legea salarizarii și legea pensiilor - n.red.). Legea salarizarii unitare, prezentata ca o lege care elimina inechitațile și care a creat probleme. Atunci cand a fost prezentata se spunea ca președintele are cel mai mare…

- „Am inceput pregatirea pentru bugetul pentru anul 2021. Am facut o solicitare fiecarui minister, o nota prin care a cerut o analiza a actelor normative in vigoare dar care au impact bugetar dar nu pot fi instituite in 2021 si alte acte normative in vigoare care nu pot fi puse in aplicare din cauza unor…

- Teritoriul britanic pentru care inca se negociaza. Țara din UE care revendica o bucata din Regatul Unit al Marii Britanii Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat ca Madridul si Londra vor continua sa negocieze un acord asupra teritoriului britanic Gibraltar din Peninsula Iberica, dupa acordul comercial…

- Noul Legislativ s-a intrunit in ședința comuna The post VIDEO | Parlamentul s-a reunit pentru votul de investire a GUVERNULUI. Florin Cițu: "NU am sa inșel increderea cu care voi fi investit" appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: VIDEO | Parlamentul s-a reunit pentru votul de investire…

- CHIȘINAU 8 dec - Sputnik. Ministrul Afacerilor Externe și Integariri Europene, Aureliu Ciocoi, a enumerat prinicpalele probleme cu care se confrunta Republica Moldova in ceea ce privește integrarea europeana, in cadrul unui forum privind relațiile Republica Moldova - UE. Prima chestiune enumerata…

- De cateva zile incoace se tot agita cu resurse uriașe aruncate in online, sa se faca remarcat, un partid așa zis naționalist. Intai a incercat sa le spuna romanilor ca este impotriva restricțiilor legate de COVID, apoi a trecut la atac la adresa mai multor instituții ale statului și bineințeles, politicieni.…