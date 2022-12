Liderul Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR) a venit, joi, la sediul Partidului Social Democrat cu un „cadou” pentru PSD. A ajuns cu o duba in care, din cate a spus chiar politicianul, se aflau semnaturi stranse pentru demiterea președintelui Klaus Iohannis. Semnaturile se aflau in cutii puse in duba care s-a oprit in poarta PSD-ului. […] The post George Simion, in poarta PSD-ului. A venit Poliția - VIDEO first appeared on Ziarul National .