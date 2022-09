Liderul AUR l-a acuzat pe ambasadorul țarii noastre in Statele Unite, Andrei Muraru, ca impreuna cu alți demnitari i-ar fi sabotat vizita pe care urma sa o faca in SUA, peste cateva zile. Simion anunțase, luni, ca va participa la actiuni ale ONU si la un dineu cu secretarul de stat Mike Pompeo, astfel ca […] The post George Simion il acuza pe Andrei Muraru, ambasadorul roman de la Washington, ca i-a sabotat vizita in SUA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .