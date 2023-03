Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, luni, in plenul Camerei Deputatilor, la „Ora Guvernului”, ca este cert ca, in privinta Schengen, toate institutiile europene si statele membre UE, cu o singura exceptie - Austria, sunt ferm in favoarea aderarii Romaniei, mentionand insa ca, inainte…

- Liderul AUR, George Simion, a afirmat, luni, dupa explicatiile lui Bogdan Aurescu la Ora Guvernului, ca nu intelege, iar situatia Schengen nu va fi rezolvata cu simpania Europei, intrucat exista impact economic.”Sa stiti domnule ministru ca nu m-ati cinvins (...) Ce treaba are Romania cu migratia…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat luni, in Parlament, unde a fost invitat de AUR la Ora Guvernului, ca era „imposibil de anticipat” opoziția Austriei la aderarea Romaniei la spațiul Schengen.”Schimbarea de ultim moment a pozitiei Austriei a fost brusca, motivata din ratiuni de politica…

- Ministrul de Externe - Bogdan Aurescu era asteptat luni in Camera Deputatilor, la solicitarea AUR, pentru dezbateri pe tema aderarii Romaniei la Schengen, precum si pe subiectul lucrarilor desfasurate de autoritatile de la Kiev pe Canalul Bastroe. Aurescu a aplecat, insa, in vizita oficiala de doua…

- Presedintele USR, Catalin Drula, a declarat ca miniștrii care nu se prezinta in Parlament, la invitatia alesilor, sfideaza Legislativul si l-a indemnat pe presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, sa declanseze un conflict de natura constituționala cu Guvernul. „Pana la urma este o slabire a…

- Politicianul roman care a avut curajul sa spuna la Bruxelles "Nu ne primiți in Schengen, nu va mai primim firmele care ne exploateaza resursele naturale", devoaleaza in aceasta seara urmatoarele acțiuni menite ca Romania sa redevina suverana!Dezvaluirile noastre au ajuns, astfel, in capitala Europei!…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, aflat vineri la Salaj, la conferința de alegeri PSD, a criticat dur politica externa a Romaniei, dupa esecul intrarii tarii noastre in Schengen, facand referire la celebrul accident rutier in care a fost implicat Lucian Bode in 2020, potrivit News.ro ”Nu poti sa ai pretentii…