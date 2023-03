George Simion, despre viața de ultras: sunt fascinat de acest fenomen! Liderul AUR, George Simion, a fost parte a grupului de ultrași care susțin echipa naționala a Romaniei ”Uniți sub tricolor”. Simion arata faptul ca este fascinat de fenomenul ultras și de modul in care suporterii merg in grupuri organizate la meciuri. „Mama, de cate ori am auzit: Șeful de galerie sau analfabetul! Mi-a placut fenomenul suporterilor organizați. Sunt fascinat de ce se intampla in țari cum e Italia, cum e Polonia de care sunt foarte tare legat, dar n-am fost șeful unei galerii, aș fi fost bucuros sa fiu, asta implica multa organizare”, a spus Simion, la blogul lui Adița Voicu. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

