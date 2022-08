George Simion a fost la Cimitirul MontParnasse din Paris Liderul AUR, George Simion, s-a deplasat la Paris, ca sa-i intalneasca pe susținatorii partidului pe care il conduce. Inainte de a da ochii cu membrii sau simpatizanții AUR de la Paris și din Franța, Simion a mers la Cimitirul MontParnasse, unul dintre cele trei mari cimitire pariziene. Aici s-a filmat, dupa tipicul propriu, la mormantul lui Emil Cioran și Constantin Brancuși, marii romani adoptați de Franța. Se pare ca l-a sarit pe Eugen Ionesco. Eu aș fi și invidioasa, daca aș fi in locul acestuia și n-am primit vizita liderului AUR. Nu știu, și nu știe nimeni, ca nu sunt dovezi in sensul asta,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

