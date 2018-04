Stiri pe aceeasi tema

- Scriitorul american George R.R. Martin a anuntat ca va lansa o carte despre istoria dinastiei Targaryen, pe 20 noiembrie, si ca volumul al saselea din saga "Game of Thrones", atat de asteptat de fani, nu va aparea pe piata anul acesta, transmite AFP.

- Iarna nu vine, a anuntat miercuri scriitorul George R.R. Martin, dezamagind din nou fanii popularei serii fantasy ecranizate in serialul ''Game of Thrones'', care asteapta partea a sasea din saga ''Cantec de gheata si foc'' din 2011, relateaza Reuters si AFP. Martin a…

- Joi, 29 martie 2018, ora 17.00, are loc o noua intalnire „Seara de carte la Targoviste”, la sediul Bibliotecii Judetene Post-ul Astazi la Seara de Carte se discuta Turnul de Ion Marculescu. Scriitorul va fi prezent la intalnire! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Volumul, publicat la Iasi in colectia Historica, realizeaza o sinteza a coordonatelor, a principalelor etape si a reperelor modernizarii Romaniei. „Desi modernizarea societatii romanesti a inceput spre sfarsitul Evului Mediu, Romania nu si-a constituit statul pana in 1859. In consecinta, nu se poate…

- Biblioteca Judeean &bdquoPanait Istrati&rdquo Brila v invit miercuri 21 martie 2018 ora 17.00 la lansarea crii &bdquoBuchetul de iubire&rdquo semnat de Sibiana Mirela Antoche. Lansarea coincide cu Ziua Internaional a Poeziei care se serbeaz în fiecare an la 21 martie. Stabilit de UNESCO în...

- "USR a contractat sistemul ROmnibus al IMAS, prin care lunar se fac anchete si analize sociologice, si putem sa va spunem rezultatele la nivelul lunii februarie. Aceste rezultate sunt pe site-ul USR detaliate, dar sunt cateva concluzii interesante dupa ce timp de un an de zile Romania a asteptat…

- Vanati si interzisi de comunisti, exilati, au ramas in sufletele romanilor. Au trecut aproape 56 de ani si legenda e vie, iar Nicu Covaci o spune mai departe. Cu noua formula, fondatorul si liderul trupei Phoenix a venit la "Neatza" cu noua piesa - "Bucovina"

- O impresionanta colecție de insigne, deținute de catre Titus Sever Dan Ștefanov, un colecționar pasionat din Arad, va fi expusa in Cladirea Preparandiei, in perioada 12-22 februarie 2018. Aradeanul colecționeaza insigne de ani buni. La 41 de ani, avea deja peste 300 de insigne, colecția acestuia ajungand…