- Radu Dragușin are șanse mari sa continue in Italia. Genoa, formație la care este imprumutat de la Juventus, este pregatita sa-l transfere definitiv. Fundașul de 20 de ani a impresionat in Serie B și i-a convins pe oficialii de la Genoa. Radu Dragușin, șanse mari sa continue in Italia: „Vor achita 6…

- Olimpiu Morutan a marcat un noul gol pentru Pisa, in partida din etapa a 20-a din Serie B. Internationalul roman traverseaza un sezon de vis, si a ajuns la cinci reusite in tricoul formatiei din liga secunda italiana. Olimpiu Morutan a fost imprumutat de Pisa la inceputul sezonului, de la Galatasaray.…

- Dennis Man poate ajunge la AC Milan din ianuarie. Paolo Maldini, directorul tehnic al milanezilor, a luat deja legatura cu cei de la Parma. Internaționalul roman a avut un sezon foarte bun pana acum in Serie B, iar rossonerii l-au trecut pe lista posibilelor transferuri. Chiar daca s-a adaptat mai greu…

- Adrian Paun a marcat un nou gol pentru Hapoel Beer Sheva, dar ulterior a ieșit accidentat, din ultima partida de campionat. Internaționalul roman a ajuns la a doua reușita in tricoul trupei din Israel. Adrian Paun a fost transferat de Hapoel la inceputul sezonului, sub forma de imprumut de la CFR Cluj.…

- Ianis Hagi, mesaj urias pentru fani dupa ce si-a prelungit contractul cu Rangers. Internationalul roman si-a prelungit contractul cu Rangers pana in 2026, desi in acest an a fost accidentat. Ianis Hagi a suferit o accidentare groaznica la ligamentele genunchiului drept in luna ianuarie. De atunci a…

- George Puscas a reusit primul gol al sezonului pentru Genoa. Internationalul roman a pus punct unui secete de aproximativ sapte luni, ultima reusita a sa pentru o echipa de club avand loc la inceputul lunii mai. George Puscas evolueaza la Genoa de la inceputul sezonului, cand a fost transferat sub forma…

- Alexandru Cicaldau a reusit un gol de senzatie pentru Al Ittihad Kalba. Internationalul roman l-a executat pe portarul advers, cu un sut de vis, de la aproximativ 25 de metri de poarta. Alexandru Cicaldau evolueaza la Al Ittihad Kalba de la inceputul acestui sezon, de cand a fost imprumutat de echipa…

- Olimpiu Moruțan a marcat din nou pentru Pisa, dupa doua luni de pauza. Internaționalul roman a fost titular la formația de Serie B alaturi de alt „tricolor”, Marius Marin, dar și alaturi de Artur Ionița, jucator care are cetațenie romana, dar evolueaza pentru Republica Moldova. Olimpiu Moruțan a deschis…