Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Energiei nu are niciun motiv sa considere ca la iarna vor fi probleme cu asigurarea aprovizionarii, daca regimul termic va fi unul normal, a afirmat, joi, George Niculescu, secretar de stat in cadrul institutiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministerul Energiei nu are niciun motiv sa considere ca la iarna vor fi probleme cu asigurarea aprovizionarii, daca regimul termic va fi unul normal, a afirmat, joi, George Niculescu, secretar de stat in cadrul institutiei, conform Agerpres.roSpre deosebire de anul trecut, incepem cu un grad foarte…

- Șefii de state și de guverne discuta despre posibilitatea ca țarile care raman fara gaze naturale sa primeasca de la alte țari ale Uniunii care au resurse. Astfel, in noul regulament ar urma sa fie incluse o serie de norme de solidaritate implicite intre statele membre, in caz de penurie de aprovizionare,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat miercuri seara ca 80% dintre romani se incadreaza in limitele de consum prin compensarea facturilor la energie, motiv pentru care nu trebuie sa-și faca griji privind prețurile pe care le vor plati in aceasta iarna, potrivit news.ro. „Avem in vigoare o ordonanta…

- Tintele privind umplerea depozitelor cu gaze naturale au fost depasite si nu vor fi probleme cu energia electrica si cu gazele naturale in aceasta iarna, a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu, miercuri, la briefingul de la finalul sedintei de Guvern. ‘Suntem intr-un ritm accelerat si am depasit…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, ca procentul de inmagazinare a gazelor naturale in depozitele nationale este de 70%, dand asigurari ca prin demersurile pe care Ministerul Energiei le face in continuare vor asigurate cantitatile necesare pentru populatie si economie pentru iarna 2022 – 2023.…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, ca procentul de inmagazinare a gazelor naturale in depozitele nationale este de 70-, dand asigurari ca prin demersurile pe care Ministerul Energiei le face in continuare vor asigurate cantitatile necesare pentru populatie si economie pentru iarna 2022 - 2023.…

- Data fiind creșterea prețurilor la gazele naturale in anul 2022, precum și previziunile aferente volumelor de gaze disponibile pentru tranzacționare pe piețele bursiere, exista posibilitatea ca in perioada de iarna (ianuarie-martie 2023) produsele standardizate pe termen scurt disponibile pe platformele…