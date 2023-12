Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Tineretului din Romania, federația reprezentativa a tinerilor și organizațiilor de și pentru tineret din Romania organizeaza in perioada 12-14 ianuarie 2024 o conferința pentru stabilirea prioritaților tinerilor pentru viitorii aleși, in cadrul programului de Ambasadori ai Participarii Politice…

- Vicențiu Mocanu este cel care ii aduce mereu zambetul pe buze Cristinei Spatar. Se pare ca omul de afaceri face tot posibilul și pentru a-i vede fericiți pe copiii vedetei, așa cum s-a intamplat de curand, atunci cand impreuna cu cei doi se afla și fiul Cristinei Spatar, Albert, din casnicia cu primul…

- Andreea Balan nu poate sa le refuze fiicelor sale nimic. Artista le face pe plac micuțelor, la fel cum s-a intamplat și de curand, cand a fost surprinsa alaturi de Ella și Clara intr-un parc din Capitala. Cine este ajutorul de nadejde al vedetei.

- Eugen Iancu, tatal tanarului Alexandru Iancu (22 de ani), care a murit in spitalul Sf. Ioan din Capitala la trei saptamani dupa incendiul de la clubul Colectiv din 30 octombrie 2015, din cauza infectiilor nosocomiale, scrie pe Facebook ca in ultimele doua luni la CNAS s-a muncit si pentru victimele…

- Fiului fostului ministru al Finanțelor este un adept al luxului! Alexandru Vladescu le poate da clasa tuturor bogaților din București, iar cand iese pe strada, are accesorii care valoreaza cat o mașina scumpa! Acesta nu ezita sa iși expuna public bijuteria pe patru roți și obiectele de valoare, dupa…

- Un tanar de numai 17 ani a fost gasit fara viata, langa o padure din Soporu de Campie.La data de 16 octombrie a.c., in jurul orei 17.45, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Campia Turzii au fost sesizați, prin apel 112, de catre o femeie, despre faptul ca in localitatea Soporu de Campie, in proximitatea…

- Summitul Tinerilor, editia a VIII-a, va avea loc anul acesta in perioada 16 - 19 noiembrie, la Targu Jiu, actuala Capitala a Tineretului din Romania, sub conceptul "Abilitate/Agilitate". Summitul Tinerilor 8.0 este dedicat tinerilor, cu varsta cuprinsa intre 16 si 35 de ani, care fac parte din ONG-uri,…

- Zeci de prieteni ai Robertei si ai lui Sebastian, tinerii care au murit in accidentul de la 2 Mai, s-au adunat astazi in Piata Victoriei din Capitala in semn de protest. Imbracati in alb, tinerii au cerut „Dreptate” si „Justitie egala pentru toata lumea” si au spus ca vor sa infiinteze un ONG prin care…