Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele PNL, deputatul Alexandru Muraru anunta ca in sedinta de astazi a Guvernului Romaniei, condus de premierul liberal Nicolae Ciuca, se adopta HG pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenti obiectivului de investitii "Autostrada Bacau Pascani ldquo;, judetele Iasi, Bacau si…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit luni, la Palatul Victoria, cu presedintele Bundesrat, Bodo Ramelow, aflat in prima sa vizita in Romania. Seful Executivului a discutat cu inaltul oficial german despre cooperarea dintre cele doua state, context in care a transmis ca Guvernul Romaniei este dispus…

- Presedintele PNL Neamt, George Lazar, anunta primarii ca pot solicita in continuare fonduri prin PNRR. “Administrațiile publice locale din județul Neamț pot solicita in continuare fonduri de la Guvern, prin Programul Național de Redresare si Reziliența! Guvernul Romaniei, condus de liberalul Nicolae…

- George Lazar, secretar de stat in Ministerul Energiei si presedinte al PNL Neamt, are un mesaj pentru nemteni dupa ce a vizitat expozitia cu vanzare „Flora Fest”: „Merita sa dati o fuga pana acolo”. ”Flora Fest este o incantare și pentru ochi, dar și pentru suflet. M-am convins astazi, impreuna cu primarul…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca planul „Sprijin pentru Romania” ofera o forma de protectie in fata scumpirilor pentru mai mult de jumatate din populatie. „Planul ‘Sprijin pentru Romania’ va raspunde momentului dificil in care ne aflam si ma bucur ca am lucrat impreuna la acest plan…

- ASOCIATIA SILVICA IASI, OCOLUL SILVIC VANATORI Organizeaza licitația de vanzare material lemnos din depozit Fabrica “Sf. Troița” și UP III Agapia Bistrița – Bisericani (Drum auto) Data licitatiei : 15.04.2022: ora 12:00. Inscriere : 13.04.2022 – orele 08:00-16:00 și 14.04.2022 – orele 08:00-16:00, la…

- Secretarul general al Partidului Național Liberal, Dan Vilceanu, a declarat vineri, 1 aprilie, la sediul partidului din Modrogan, ca va demisiona din funcție sambata, dupa ședința Biroului Executiv al liberalilor.Președintele PNL, Florin Cițu, a declarat tot astazi, in ziua cand a implinit 50 de ani,…

- George Lazar, presedintele PNL Neamt, a anuntat masurile luate de Guvernul Nicolae Ciuca pentru a proteja cetatenii si oamenii de afaceri de efectele negative ale cresterii preturilor la energie si gaze naturale. Afirmand ca PNL este alaturi de oamenisi identifica solutiile cele mai bune pentru a depasi…