- Poli Iași și Chindia Targoviște se intalnesc intr-un duel din etapa cu numarul 13 a play-outului Ligii 1. Meciul va incepe la 14:00 și va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Plus. Programul și rezultatele etapei #13 in play-out Poli Iași…

- Viitorul și Chindia Targoviște se intalnesc de la ora 18:00 intr-un meci aferent etapei cu numarul 11 a play-out-ului Ligii 1. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport. Vezi programul etapei #11 din play-out AICI liveTEXT de…

- Arbitrul Florin Andrei va conduce la centru meciul Poli Iasi - Sepsi OSK, programat, joi, de la ora 20.00, in returul semifinalelor Cupei Romaniei, potrivit news.ro.Andrei va fi ajutat la cele doua linii de Valentin Avram si Daniel Hulubei. Citește și: Ne intoarcem la starea de urgența,…

- FC Viitorul sustine un nou meci important in play-off-ul Ligii I. Echipa lui Gheorghe Hagi joaca, astazi, de la ora 20.00, in deplasare, cu Chindia Targoviste. Partida ar trebui sa fie una facila pentru constanteni, mai ales ca Viitorul se afla pe primul loc in play-out, cu 27 de puncte si nu are emotii…

- Dinamo e in pericol sa nu mai poata juca meciul cu Chindia Targoviște. Magazionerul clubului din Ștefan cel Mare a ieșit pozitiv la testul COVID și se face acum o ancheta epidemiologica. Daca rezultatul acesteia nu vine pana sambata dimineata, meciul se amana.

- Capitanul echipei Pandurii, Alex Pacurar, a revenit de doua saptamani la antrenamente, dupa ce a lipsit ultimele opt etape din cauza unei rupturi musculare. Pacurar se antreneaza normal cu echipa si face parte din lotul convocat pentru meciul cu Poli...