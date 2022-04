Stiri pe aceeasi tema

- SUA face anunțul categoric despre razboiul din Ucraina. Casa Alba a avut o reacție dupa decizia lui Vladimir Putin de a-l numi generalul de armata Alexander Dvornikov in funcția de comandant al campaniei militare a Rusiei in Ucraina. De precizat este ca Aleksandr Vladimirovici Dvornikov, in varsta de…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va susține, marți, un discurs in cadrul Consiliului de Securitate al ONU, urmand sa ceara noi sancțiuni impotriva Rusiei, in urma atrocitaților comise de armata rusa in orașul Bucha, unde au fost uciși peste 400 de civili, noteaza BBC. Intervenția lui Volodimir…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a avut, duminica, o discuție telefonica cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, despre razboiul din Ucraina. Detaliile negocierilor nu au fost inca facute public, dar se știe ca acestea se refereau la conflictul armat ruso-ucrainean. Direcția comunicare al…

- Razboiul dintre Rusia și Ucraina a inceput de 11 zile, iar oamenii traiesc un adevarat coșmar. Vladimir Putin a declarat care este unul dintre principalele motive pentru care a decis sa inceapa aceasta lupta. Statele Unite ale Americii au ajutat Kievul sa se inarmeze nuclear.

- Vladimir Putin a transmis astazi un nou mesaj catre NATO. S-a referit la sancțiunile occidentale impotriva Rusiei. Putin a accentuat faptul ca se aseamana cu o declarație de razboi. Liderul de la Kremlin a avertizat ca orice incercare de a impune o zona de interdicție aeriana in Ucraina ar echivala…

- Razboiul teribil pe care Rusia l-a dezlanțuit in Ucraina a avut impact și in sport, acolo unde nume mari au luat poziție fața de agresiunea lui Vladimir Putin ;i competiții au suferit. Iata un scurt rezumat, cu 10 știri, al impactului pe care invazia ruseasca l-a avut in sportul mondial: In primul…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a cerut joi liderilor europeni sa ajute urgent tara sa care este acum atacata de Rusia, ale carei forte au preluat controlul mai multor parti din sudul tarii, relateaza agentiile EFE si DPA. ''Daca dumneavoastra, stimati lideri europeni, lideri mondiali,…

- Interventia militara a Rusiei in Ucraina este o demonstratie de forta dirijata catre Occident si o incercare de a readuce, in mod explicit, Ucraina pe orbita Rusiei. Analistul Lucian Dirdala, profesor de stiinte politice la Universitatea „Al. I. Cuza Iasi” a comentat pentru Radio Iasi, situatia din…