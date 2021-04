Un "moment de cotitura in istorie", un nume care a devenit "sinonim cu justitia", o usurare: reactiile au curs marti, in Statele Unite si in intreaga lume, dupa verdictul care l-a gasit vinovat pe politistul american Derek Chauvin pentru moartea afro-americanului George Floyd, comenteaza AFP. Biden: Toti "usurati" "Suntem cu totii atat de usurati", i-a declarat presedintele american, Joe Biden, familiei Floyd intr-o conversatie telefonica. Foto: (c) Tom Brenner/REUTERS "Sunteti o familie uimitoare. Mi-ar fi placut sa fiu acolo ca sa va imbratisez", a continuat el. "O zi de justitie in America",…