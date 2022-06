George Damian: Ucraina pierde războiul pas cu pas, livrările de armament occidental au scăzut masiv în luna mai Ziua 105 a razboiului din Ucraina O analiza cantitativa a Ukrainian Institute for the Future arata ca razboiul din Ucraina nu merge in direcția unei victorii a Kievului. Numarul trupelor ruse angajate in Ucraina a crescut de la 40 de grupuri tactice la sfarșitul lunii aprilie la 110 grupuri tactice la sfarșitul lunii mai. Pierderile inregistrate de ruși au scazut de la 432 de militari/ zi in februarie la 165 militari/ zi in mai. Ajutorul militar american pentru Ucraina a scazut dupa data de 27 aprilie, de la o medie de 419 milioane $/ saptamana la o medie de 158 milioane $/ saptamana. Concluziile… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

