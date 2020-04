Stiri pe aceeasi tema

- Totalul deceselor, inregistrate de la inceputul epidemiei in peninsula, a ajuns la 15.887. In prezent, 91.246 de persoane sunt bolnave. Un numar de 21.815 oameni s-au vindecat (819, in ultimele 24 de ore). Autoritatile din regiunea Lombardia, cea mai afectata de criza sanitara, au pus…

- Cuba a anuntat sambata ca a trimis o brigada de medici si asistente in Italia pentru a ajuta in lupta impotriva coronavirusului, la cererea regiunii Lombardia, potrivit Reuters. Brigada trimisa in Lombardia este formata din 52 de persoane, atat medici, cat si asistente, aceasta fiind prima data cand…

- Ziarul Unirea In Italia, armata cara sicriele cu camioane. Țara cea mai afectata de Covid-19: „O generatie a murit in 2 saptamani” Țara cea mai afectata de Covid-19 in acest moment, Italia intrece China care a stabilizat situatia. Lombardia este cea mai afectata, iar crematoriul din Bergamo nu mai face…

- Numarul deceselor cauzate de epidemia de coronavirus in Italia a crescut cu 31% in ultimele 24 de ore, ajungand la 827, aceasta fiind cea mai mare crestere absoluta zilnica de la anuntarea primelor cazuri de contaminare in aceasta tara, pe 21 februarie, a anuntat miercuri seara Agentia italiana de…

- Italia a inregistrat de la inceputul epidemiei 7.375 de cazuri de Covid-19, dintre care 366 de decese. China se mentine pe primul loc, cu 80.695 de cazuri, dintre care 3.097 de decese.In ultimele 24 de ore, Italia in inregistrat 133 de noi decese, ceea ce majoreaza la 366 numarul total de morti de la…

- Medicul nu elimina nici scenariul ca secțiile de Terapie Intensiva din țara sa fie ocupate pana la refuz de pacienți infectați.Rafila a dat exemplul spitalelor din Lombardia, zona din Italia foarte afectata de virusul din China. "Va creste numarul cazurilor de imbolnavire, vor mai ajunge cetatenii din…

- Medicul Streinu Cercel a vorbit duminica, la Realitateas PLUS, despre evenimentele din ultima vreme, din țara, din cauza coronavirusulu. Acesta a precizat despre hotararaea Ministerului Sanatații ca romanii care se intorc in țara din Veneto și Lombardia (Italia) sa stea in carantina 14 zile ca aceasta…

- Spitalele de campanie din Wuhan, China, construite in 10-12 zile pentru a-i trata pe pacienții infectați cu noul coronavirus, funcționeaza deocamdata la maxim 50% din capacitate, potrivit cifrelor oficiale citate de Business Insider.Reușita Chinei, care a construit doua spitale de campanie in mai puțin…