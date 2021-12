Stiri pe aceeasi tema

- George Clooney este unul dintre cei mai apreciați actori de la Hollywood. Starul american are o avere estimata la 500 de milioane de dolari, aceasta suma clasandu-l in topul celor mai bogați actori din lume. Recent, actorul a declarat ca i s-au oferit 35 de milioane de dolari pentru „o... The post George…

- Un pamantean ambițios a refuzat 35 de milioane de dolari pentru o zi de munca: ”Am vorbit cu soția și am zis ca nu merita!” Un pamantean ambițios a refuzat 35 de milioane de dolari pentru o zi de munca: ”Am vorbit cu soția și am zis ca nu merita!” Actorul si regizorul George Clooney a declarat, intr-un…

- Vedeta de la Hollywood a afirmat ca i s-a oferit sa joace intr-o reclama a unei companii aeriene insa, dupa ce a discutat cu sotia sa Amal, avocata pentru drepturile omului, a hotarat sa refuze.„Mi s-au oferit 35 de milioane de dolari pentru o zi de filmari la o reclama a unei companii aeriene, insa…

- Actorul si regizorul George Clooney a declarat, intr-un interviu publicat vineri de The Guardian, ca a refuzat 35 de milioane de dolari pentru o zi de munca. Era vorba despre o reclama pentru o companie aeriana. „Mi-au fost oferiti 35 de milioane de dolari pentru o zi de munca pentru o reclama…

- Actorul George Clooney a declarat ca i s-au oferit 35 de milioane de dolari pentru “o zi de munca”, insa a refuzat oferta, relateaza vineri dpa, preluata de Agerpres. Vedeta de la Hollywood a afirmat ca i s-a oferit sa joace intr-o reclama a unei companii aeriene insa, dupa ce a discutat cu sotia sa…

- Actorul George Clooney a declarat ca i s au oferit 35 de milioane de dolari pentru o zi de munca, insa a refuzat oferta, relateaza vineri, 3 decembrie, dpa.Vedeta de la Hollywood a afirmat ca i s a oferit sa apara intr o reclama a unei companii aeriene insa, dupa ce a discutat cu sotia sa Amal, avocata…

- Actorul George Clooney a declarat ca i s-au oferit 35 de milioane de dolari pentru "o zi de munca", insa a refuzat oferta, relateaza vineri dpa, potrivit Agerpres. Vedeta de la Hollywood a afirmat ca i s-a oferit sa joace intr-o reclama a unei companii aeriene insa, dupa ce a discutat cu sotia…

- In varsta de 60 de ani, George Clooney a atras atenția cu cea mai recenta declarație facuta. Actorul a dezvaluit ca a refuzat o oferta de 35 de milioane de dolari pentru o singura zi de munca. Acesta trebuia sa filmeze o reclama pentru o companie aeriana. „Am fost ofertat cu 35 de milioane de dolari…