Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a participat, joi, in Bulgaria, la prima editie a Plovdiv Economic Forum, unde a reafirmat angajamentul tarii noastre de a contribui la relansarea proiectului european. "In perspectiva preluarii in 2019 de catre Romania a Presedintiei Consiliului UE, secretarul de stat George Ciamba a reafirmat angajamentul tarii noastre de a contribui la relansarea proiectului european. In acest context, a mentionat Summit-ul de la Sibiu, unde va fi discutat viitorul constructiei europene, dezbatere in care Romania…