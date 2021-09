Fostul presedinte american George W. Bush le-a adus sambata, intr-un discurs rostit in Pennsylvania, omagii victimelor atentatelor din 11 septembrie 2001 si a lansat un apel la coeziune sociala si la unitate politica in Statele Unite, informeaza CNN.

"In urma cu 20 de ani, am descoperit cu totii, in diferite moduri, in diverse locuri, dar cu totii in acelasi moment, ca vietile noastre urmau sa se schimbe pentru totdeauna. In saptamanile care au urmat dupa atacurile din 11 septembrie, am fost mandru sa conduc un popor minunat, rezistent si unit. Cand vine vorba de unitatea Americii, acele…