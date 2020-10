Stiri pe aceeasi tema

- George Burcea și Viviana Sposub au fost declarați pozitivi cu noul coronavirus. Actorul a descoperit din greșeala ca este infectat, apoi și iubita lui s-a testat, ulterior constatand cu stupoare ca și ea este ”in pericol”. Declarațiile celor doi pe marginea acestui subiect. Cum se simt și ce simptome…

- Viviana Sposub a fost infectata cu noul coronavirus, la o zi dupa ce iubitul ei, George Burcea a confirmat ca și el a ieșit pozitiv. Vedeta Pro TV a facut imediat testul, pentru a afla daca este și ea infectata. Rezultatul primit astazi, in jurul orelor pranzului, i-a adus o veste la care se aștepta,…

- Andreea Balan a marturisit ca a avut momente in care nu a putut sa mai țina toata durerea in ea și a explodat, a plans și a suferit. Pe de alta parte, artista a mai spus ca se simte norocoasa ca in acele momente le-a avut aproape pe fiicele ei, care au alinat-o si i-au adus bucurie. Cu ajutorul lor,…

- Scene incredibile la Ferma 2020! Viviana Sposub s-a sarutat cu George Burcea la eliminare, iar declaratiile celor doi despre acest moment sunt emotionante. Iata ce a promis actorul ca va face, dupa emisiune! Ce va face George Burcea cu Viviana Sposub, dupa emisiune Sarutul dintre Viviana Sposub si George…

- George Burcea a vorbit pentru prima oara despre sarutul incendiar avut cu Viviana Sposub. Cei doi concurenți de la Ferma 2020 au incins atmosfera cu primul sarut din competiție la care chiar nimeni nu se aștepta. Ce a spus despre momentul intim avut cu asistenta de televiziune? George Burcea, marturii…

- ”Cantonata” la ”Ferma” (Pro Tv), focoasa brunet facuta celebra de scheciurile fostului sau iubit care inca fac deliciul internauților noștri și ajunsa la ”Vorbește lumea”, s-a sarutat la fimarile reality show-ului sus amintit cu un alt burlac in curs de divorț. Este vorba de actorul George Burcea, care…