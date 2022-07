Gentea a semnat contractele de management administrativ cu directorii de unitați de invațamant preuniversitar de stat Primarul Cristian Gentea anunța ca a semnat astazi, 20 iulie, in numele Primariei Municipiului Pitești, contractele de management administrativ cu directorii de unitați de invațamant preuniversitar de stat, numiți in urma validarii rezultatelor concursului organizat in perioada ianuarie – […] Articolul Gentea a semnat contractele de management administrativ cu directorii de unitați de invațamant preuniversitar de stat apare prima data in Observator de Argeș .