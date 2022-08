Stiri pe aceeasi tema

- Victor Eftimiu (1889 – 1972) a fost nu numai un scriitor extraordinar de prolific, ci si un abil navigator in ape agitate. In ce priveste prolificitatea lui, cifrele sunt ametitoare: zeci de piese de teatru, vreo doua sute de mii de versuri, aproape 1200 de sonete, la care se adauga nenumaratele articole…

- Patru fotografii cu Mihai Eminescu sunt cunoscute si certificate pana in prezent, iar ultima imagine, realizata cu doi ani inainte ca marele poet sa moara, va fi pusa in vanzare marti, 19 iulie, de Casa de Licitatii A10 by Artmark . Fotografia are pretul de pornire de 800 de euro. Pana la aceasta data,…

- O botoșaneanca ce a studiat la Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila” din București, Tabitha Gavriliuc (foto stanga), s-a asociat cu o prietena, Miruna Manole și au creat Pod.ish, un magazin online de tip manifest in care au listat cateva sute de produse sustenabile din sfera bunurilor…

- La Iasi s-a turnat primul film romanesc despre relatia de dragoste dintre marelele compozitor George Enescu si Maruca, printesa Cantacuzino. Sub bagheta regizorului Toma Enache a fost creata atmosfera anilor de inceput de secol XX cand Enescu a cunoscut "iubirea vietii lui" in paralel cu marile lui…

- Maria Cuțarida-Cratunescu a fost prima femeie medic din Romania, doctor in medicina. Din cauza prejudecaților vremii, nu a fost primita sa lucreze ca medic in Spitalul Brancoveanu. Pentru a putea profesa, și-a deschis o clinica particulara, scrie Hist oria . Medic renumit pe plan internațional și una…

- Politehnica Iasi a spart sambata gheata, gruparea ieseana facand primele mutari ale verii. Poli a anuntat achizitionarile jucatorilor Gabriel Vasvari, Razvan Tincu si David Ciubancan. Primii doi au jucat ultima data la Sepsi Sfantu Gheorghe, iar ultimul vine de la Soimii Lipova (locul III in Seria a…

- Simona Halep, mesaj special de 1 iunie. Fostul lider mondial a revenit in Romania dupa campania nereușita de la Roland Garros, unde a pierdut inca din turul 2. Romanca se pregatește in București, in timp ce antrenorul Patrick Mouratoglou a ramas la Paris. 1 iunie reprezinta pentru Simona Halep o zi…

- Au pornit in 2013 intr-o garsoniera din București, cu o investiție de 50.000 de euro și in 2022 au inaugurat sediul filialei din Botoșani, dupa lucrari care se ridica la circa 500.000 euro. Este povestea a patru tineri pasionați de jocuri pe computer care au reușit in mai puțin de un deceniu sa construiasca…