Geniștii poliției germane au fost solicitați sa investigheze cazul unei grenade de mana, intr-o padure din Hauzenberg, langa Passau, landul Bavaria. In urma cercetarilor, trupele germane au stabilit ca obiectul era, de fapt, o jucarie sexuala din cauciuc in forma de grenada, a scris BBC . Alarma a fost data de o persoana care alerga la liziera padurii. A anunțat autoritațile ca a gasit o punga in care se afla un dispozitiv cu forma unei grenade. Echipa de geniști a venit in zona indicata, a inspectat conținutul pungii și a stabilit ca este o replica de grenada din Al Doilea Razboi Mondial, din…