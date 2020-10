Stiri pe aceeasi tema

- Romania a pierdut pe teren propriu, 0-1 cu Austria, in etapa a patra din Liga Națiunilor, iar la finalul partidei, Florin Prunea a criticat in termeni duri conducerea Federației Romane de Fotbal. „Cei de la FRF sunt acolo ca pe moșia lor! Am vazut azi imagini cu arestarea lui Gica Popescu. Neam de neamul…

- Florin Prunea, fostul portar al echipei naționale, cere demisia conducerii FRF dupa ratarea calificarii la Euro 2020. Toate detaliile despre meciul Islanda - Romania 2-1 Islanda a invins-o pe Romania, scor 2-1, in semifinala „barajului” pentru Campionatul European.Nordicii vor juca pentru un loc la…

- Nu e legal sa descarci gratuit filme sau carți de pe net. Numai ca, spune jurnalistul Costi Rogozanu, unele dintre versiunile legale, precum Netflix, au adus nu doar conformism, ci și distrugerea creatorilor pe care pretind ca-i apara.Mor cand aud cate unul cum incepe cu “pe vremea mea”, “noi eram altfel”…

- Finalul de sezon din Liga 1 a fost dat peste cap din cauza pandemiei de coronavirus. Dinamo nu a putut sa joace nu mai putin de cinci partide dupa ce mai multi jucatori din lot au fost depistati pozitiv. In cele din urma, o decizie controversata a Federatiei Romane de Fotbal a asigurat salvarea „cainilor”.…

- Florin Prunea, 51 de ani, fostul portar al echipei naționale, fost angajat la Federației Romane de Fotbal, iar in ultimii ani in mai multe funcții de conducere in executivul cluburilor din Liga 1, a acceptat invitația de a participa la o ediție speciala a emisiunii „Prietenii lui Ovidiu”. Florin Prunea…

- Dinamo scapa de retrogadare! Echipa din Ștefan cel Mare va ramane in Liga 1, dupa decizia Comitetului Executiv al Federatiei Romane de Fotbal de a majora numarul echipelor. Comitetul de Urgenta al Federatiei Romane de Fotbal a decis, joi, dupa consultarea online a membrilor Comitetului Executiv, majorarea…

- Florin Prunea, fostul portar al echipei naționale, angajat la Federației Romane de Fotbal, iar in ultimii ani pe mai multe funcții de conducere in executivul cluburilor din Liga 1, acesta a acceptat invitația de a participa la o ediție speciala a emisiunii „Prietenii lui Ovidiu”. Declarații incredibile…

- Razvan Burleanu, președintele Federației Romane de Fotbal, le-a cerut Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) și cluburilor din Liga 1 sa iși asume intreruperea campionatului, afectat de numarul mare de jucatori și oficiali confirmați cu coronavirus. Cele mai afectate echipe de criza sanitara sunt campioana…