Locțiitorul sefului Statului Major al Apararii, generalul locotenent Gheorghița Vlad, s-a aflat joi in localitatea tulceana Plauru pentru a vedea modul in care au fost amplasate adaposturile de protecție a populației, dar și pentru a clarifica unele aspecte in cazul caderii unor drone rusești pe teritoriul romanesc, scrie Rador.

In privința celor doua adaposturi ridicate pentru populație in zona, el a explicat ca sunt amenajate, la fel ca in teatrele de operații, pentru protecția antiaeriana a militarilor. Generalul locotenent Gheorghița Vlad a dat asigurari ca a fost ridicat nivelul de aparare…