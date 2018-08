Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a aprobat prelungirea imputernicirii generalului de brigada cu o stea Dan-Paul Iamandi in functia de inspector general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta pentru o perioada de 6 luni, incepand cu data de 4 august 2018. Decizia prim-ministrului…

- Viceprim-ministrul Paul Stanescu va exercita, in perioada 6-13 august, atributiile premierului Viorica Dancila privind de conducerea operativa a Executivului, potrivit unei decizii publicate marti in Monitorul Oficial.

- Proprietarii de apartamente care nu permit accesul in locuinta in vederea efectuarii de reparatii sau lucrari necesare in situatii de urgenta, dupa ce au primit preaviz motivat, in scris, de la asociatia de proprietari, se pot alege cu o amenda cuprinsa intre 500 și 3.000 de lei. Noua lege privind infiintarea,…

- Comitetul interinstitutional pentru gestionarea cazurilor sensibile cu incidenta in domeniul ajutorului de stat a fost constituit printr-o decizie a premierului Viorica Dancila, care a fost publicata vineri in Monitorul Oficial.Comitetul este coordonat de vicepremierul Viorel Stefan, ale carui…

- In jur de 200.000 de oameni au participat sambata la mitingul PSD din Piata Victoriei, care s-a desfasurat sub sloganul ”Vrem prosperitate, NU Securitate!”. Filialele partidului au urmat instructiuni precise: participantii, care sunt adusi din toata tara, au venit imbracati in bluze albe sau in costume…

- Un numar de 35 de cladiri apartinand inspectoratelor pentru situatii de urgenta vor fi reabilitate cu bani de la Banca Mondiala, 15 dintre acestea urmand sa fie demolate si reconstruite, iar 20 modernizate, a declarat, vineri, la Alba Iulia, prim-adjunctul sefului Inspectoratului General pentru Situatii…

- Mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) au intervenit sambata seara, in municipiul Iasi, dupa ce un apartament dintr-un bloc din zona Ciurchi a fost cuprins de flacari, opt persoane fiind evacuate, printre care patru copii. Pentru stingerea focului, 18 pompieri au intervenit…