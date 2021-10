Stiri pe aceeasi tema

- Melbourne, capitala statului australian Victoria de pe coasta estica a Australiei, a petrecut in total 246 de zile in lockdown, a anuntat agentia de presa australiana AAP, potrivit Agerpres.Acesta este cel mai indelungat lockdown cumulativ pentru orice oras din lume, a raportat postul de televiziune…

- O companie din Silicon Valley combate seceta care afecteaza California cu ajutorul robotilor. Tehnologia de ultima ora poate ajuta la cultivarea plantelor. Proiectul, in valoare de 53 de milioane de dolari, este finanțat de fundația Bill Gates.

- Ford Motor a decis ca nu va mai fabrica automobile in India si va suporta un impact financiar in valoare de circa doua miliarde de dolari, intrucat nu considera ca poate fi profitabil in aceasta tara, transmite Reuters.

- Costul orar al fortei de munca in forma ajustata (dupa numarul zilelor lucratoare) a inregistrat in trimestrul II o rata de crestere de 5,30%, fata de trimestrul I al anului, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). „Fata de trimestrul precedent, costul orar…

- Rivian a depus documentele referitoare la oferta publica la autoritatile de reglementare, in conditii de confidentialitate, a anuntat compania intr-un comunicat. Compania, care intentioneaza sa concureze Tesla, intentioneaza sa inceapa in acest an productia unui vehicul pick-up si a unui SUV. Depunerea…

- Un barbat de 45 de ani, medic legist la spitalul din Alba Iulia, a fost arestat preventiv, joi, dupa ce anterior fusese reținut pentru 24 de ore. Potrivit Biroului de Presa al IPJ Alba, „la data de 25 august 2021, in jurul orei 18,00, in urma unui apel prin 112, polițiștii rutieri din Alba Iulia au…

- Pentagonul a anuntat marti ca, incepand cu luna iulie, Statele Unite au evacuat din Afganistan 63.900 de cetateni americani, personal SUA si NATO si civili afgani. Potrivit generalului William “Hank” Taylor, aceste persoane „sunt acum mai in siguranta si in drumul lor spre o viata mai buna”,…

- GM a afirmat intr-un comunicat ca folosirea de catre Ford a denumirii BlueCruise a incalcat marca Super Cruise a GM, precum si marca Cruise. “In timp ce GM spera sa rezolve problema de incalcare a marcii comerciale cu Ford pe cale amiabila, nu ne-a ramas decat sa ne aparam energic brandurile si sa protejam…