Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul auto Ford Motor a anuntat vineri ca va rechema la service aproximativ 775.000 de SUV-uri Explorer pe plan global, din cauza unei probleme la directie, care a provocat ranirea a sase persoane in America de Nord, transmite Reuters. Rechemarea acopera modelele fabricate in perioada 2013 –…

- Producatorii de mobila din Romania fac apel la autoritatile din Romania pentru a-i ajuta sa migreze prin ceea ce se contureaza a fi o criza de la inceputul anului 2021, in contextul in care pretul lemnului s-a dublat deja in acest an, iar alte state isi sprijina deja producatorii, a explicat Vaida Ildiko,…

- Andreas Scheuer a declarat pentru ziarul german Neue Osnabruecker Zeitung ca exista cateva probleme tehnice de rezolvat, dar se asteapta sa se ajunga la o solutie, adaugand ca obiectivul este sa se asigure ca oamenii pot accesa statiile de incarcare de la toate marcile cu un singur sistem de plata,…

- Rivian, sustinuta de Amazon.com si Ford Motor, a obtinut o evaluare de 27,6 miliarde de dolari, intr-o runda de investitii de 2,65 de miliarde de dolari organizata in ianuarie, potrivit Reuters. Startupul de automobile electrice colaboreaza cu consultanti din care fac parte Goldman Sachs Group, JPMorgan…

- Ford Motor a atras 20.000 de rezervari pentru noul vehicul pickup electric F-150 Lightning, in doar 12 ore de la prezentarea oficiala a acestuia, a declarat directorul general al grupului, Jim Farley, transmite CNBC. Producatorul auto a prezentat vehiculul la miercuri seara, in timpul unui…

- Producatorul auto Ford Motor va rechema la service 661.000 de SUV-uri Explorer in America de Nord, la solicitarea Administratiei Americane pentru Siguranta Traficului (NHTSA), deoarece retentia unor cuie ar putea slabi si permite sinei care protejeaza acoperisul sa se detaseze de vehicul, transmite…

- O veste buna pentru fanii display-ului Retina de pe MacBook Pro-urile cele mai recente. Apple a decis sa schimbe tehnologia din spatele panourilor de ecran și sa treaca la mini-LED. In plus, acestea vor fi cuplate cu cele mai noi procesoare produse intern de Apple, noile M1, CPU-uri ce sunt mai rapide…

- Fondurile vor fi folosite pentru construirea Ford Ion Park, o facilitate pilot pentru productie care ar urma sa fie deschisa pana la sfarsitul anului viitor langa Detroit. Laboratorul va avea rolul de a accelera dezvoltarea de tehnologii, compania intentionand ”sa produca eventual” noi celule de baterii…