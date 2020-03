Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai noi cazuri de Covid-19 din SUA au fost depistate in Florida si Michigan, iar numarul total a depasit o mie. In total, 38 de state americane au pacienti testati pozitiv. Statul Washington este cel mai afectat, cu aproximativ 280, urmat de California si New York, cu peste 170. Dupa California, Massachusetts…

- Unul dintre cei importanti generali polonezi ai fortelor armate Jaroslaw Mika a iesit pozitiv la un test pentru depistarea coronavirusului dupa ce s-a intors de la o conferinta militara in Germania, a anuntat marti Ministerul Apararii din Polonia, relateaza Reuters preluat de agerpres. Mika a luat…

- Unul dintre cei importanti generali polonezi ai fortelor armate Jaroslaw Mika a iesit pozitiv la un test pentru depistarea coronavirusului dupa ce s-a intors de la o conferinta militara in Germania, a anuntat marti Ministerul Apararii din Polonia, relateaza Reuters. Mika a luat parte la o conferinta…

- Bulgarii inchid școlile din cauza epidemiei de gripa de tip b. Doar in ultima saptamana au fost raportate aproape 4.000 de cazuri. Pana acum, Bulgaria nu a anunțat niciun caz de persoana infectata cu noul coronavirus, anunța G4media.ro Bulgaria a declarat epidemie de gripa de tip B la nivel national,…

- Douasprezece noi cazuri de contaminare cu noul coronavirus au fost inregistrate in Marea Britanie, iar bilantul a crescut astfel la 51, a anuntat marti ministrul britanic al Sanatatii Matt Hancock, relateaza Reuters, potrivit news.ro.”La ora (locala) 9.00 (11.00, ora Romaniei), erau confirmate…

- Arabia Saudita a anuntat ca a pregatit 25 de spitale pentru gestionarea eventualelor cazuri de coronavirus, ca parte a masurilor de precautie care includ si inchiderea granitelor pentru pelerini, relateaza Reuters potrivit news.ro.Ministrul Sanatatii, Mohammed Abdelali, a declarat ca 2.200…

- Un oficial chinez de top a recunoscut vineri ca noul coronavirus este o provocare profunda pentru țara, dar a aparat gestionarea epidemiei de catre administratia de la Beijing.Într-un amplu interviu acordat Reuters, la Berlin, consilierul de stat Wang Yi, care este și ministru de externe…

- China și Rusia au propus luni un proiect de rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU care va elimina unele din sancțiunile ce vizeaza Coreea de Nord, scopul declarat al masurii fiind acela de a "îmbunatati nivelul de trai al populatiei civile," potrivit site-ului agenției Reuters,…