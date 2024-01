GenAI în 2024: o tehnologie cu un potențial uriaș de a revoluționa alegerile Inteligența artificiala generativa (GenAI) este o tehnologie cu un potențial uriaș, dar și cu riscuri. 2023 a fost anul inteligenței artificiale generative (GenAI), iar experții sunt de parere ca acesta este doar inceputul unor mari schimbari. Odata cu dezvoltarea rapida a tehnologiei, asistam la deblocarea unor noi oportunitați pentru lume, dar și la apariția unor noi provocari. Tendințe cheie in 2024 SoftServe, una dintre cele mai importante companii globale de consultanța IT, a realizat o analiza a evoluției GenAI, identificand tendințele cheie și domeniile in care am putea vedea un impact… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O firma de curierat din Marea Britanie a dezactivat functia de inteligenta artificiala din sistemele sale de chat, dupa ce un utilizator frustrat a determinat sistemul sa compuna o poezie despre cat de prost este serviciul pentru clienti al companiei. „A fost odata un chatbot numit ( nu dam nume,…

- O cunoscuta firma de curierat, prezenta și in Romania, a dezactivat functia de inteligenta artificiala (AI) din sistemele sale de chat online, in Marea Britanie, dupa ce un utilizator frustrat a determinat sistemul sa compuna o poezie despre cat de prost

- „A fost odata un chatbot numit DPD / Inutil in ajutor a oferi”, a scris robotul dupa ce Ashley Beauchamp a renuntat sa mai incerce sa-l convinga sa-i dea un numar de telefon pentru serviciul cu clientii si i-a cerut in schimb sa scrie un poem despre serviciile proaste de chatbot. „DPD a fost o pierdere…

- Potrivit unei analize FMI , inteligența artificiala ar putea afecta aproape 40% din locurile de munca din intreaga lume. Aproape 40% din locurile de munca din intreaga lume ar putea fi afectate de creșterea domeniului inteligenței artificiale (AI), o tendința care ar putea sa adanceasca inegalitațile,…

- 2023 a adus in prim-plan, pentru cea mai mare parte a umanitatii, inteligenta artificiala, multumita progreselor in aplicatiile generative precum ChatGPT, care invata din cantitati mari de date, texte si imagini online pentru a genera continut nou ca si cum ar fi fost creat de o fiinta umana. Au fost…

- Marcel Ciolacu se afla in a doua zi a vizitei oficiale in Statele Unite, unde are programate discuții importante cu secretarul de Stat și cu cel al Apararii. Cu o seara inainte, premierul țarii a impartașit amintiri din trecut cu reprezentanții comunitații romanești din SUA. Marcel Ciolacu le-a povestit…

- Catalin Botezatu, in varsta de 57 de ani, a luat o decizie importanta in prag de sarbatori. Designerul va parasi in curand Romania și va pleca in America, acolo unde va sta cel mai probabil o luna. Catalin va petrece Revelionul in Miami, dar va bifa și alte locuri din America. Catalin Botezatu va ajunge…

- Amalia Enache, una dintre cele mai indragite prezentatoare TV, a fost mereu discreta cu viața sa personala. Vedeta de la PRO TV a vorbit intr-un interviu pentru okmagazine.ro despre tatal fetiței sale.Prezentatoarea TV are o fetița pe nume Alma, care are 7 ani și este cea mai mare bucurie a ei. Amalia…